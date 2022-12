Bellanova accelera per il riscatto: l’Inter pensa a nuovo accordo col Cagliari – TS

Bellanova è all’Inter in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Il difensore, che ha trovato la via del gol nella recente amichevole contro lo Gzira United, secondo Tuttosport sarà oggetto di una nuova trattativa.

SI TRATTA – L’Inter a giugno ha chiuso l’acquisto di Raoul Bellanova per tre milioni di prestito più altri sette per il diritto di riscatto. Col Cagliari, attualmente peraltro lontano dalla zona promozione in Serie B, si proverà a limare la cifra per avere un esborso inferiore. Tuttosport vede come difficile che l’Inter spenda subito sette milioni per un’alternativa ai titolari, si proverà ad abbassare il prezzo di Bellanova. Se il Cagliari dovesse accettare, magari inserendo una contropartita tecnica, allora il riscatto sarà molto più probabile. Per Bellanova finora nove presenze in Serie A e due in Champions League, crescendo come minuti da metà ottobre.

Fonte: Tuttosport – F.M.