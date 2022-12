Dumfries, riposo prima di tornare all’Inter. Con un problema fisico – TS

Dumfries non si riaggregherà subito all’Inter, dopo aver chiuso (con espulsione) i Mondiali venerdì sera in Olanda-Argentina. Tuttosport parla anche di un piccolo problema fisico, che però non preoccupa.

DI RIENTRO – Ci sarà anche Denzel Dumfries il 4 gennaio in Inter-Napoli. Il laterale ha finito gli impegni ai Mondiali con l’Olanda, eliminata ai quarti di finale dall’Argentina, e lo ha fatto con un piccolo problema al polpaccio. Non è però nulla di grave, le sue condizioni non preoccupano. Tuttosport comunica che Dumfries farà dieci giorni di riposo, poi si riunirà al gruppo dell’Inter. A breve Simone Inzaghi lo riavrà a disposizione, senza particolari problemi legati al suo stato fisico.

Fonte: Tuttosport – F.M.