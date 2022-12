Inter, domani Inzaghi riprende gli allenamenti per tutti: avrà un recupero – CdS

Oggi per l’Inter è giorno di riposo, con Appiano Gentile che apre solo per Lukaku e pochissimi altri (vedi articolo). Da domani Inzaghi tornerà ad avere il gruppo quasi al completo, perché il Corriere dello Sport anticipa un altro recupero.

LA RIPARTENZA – L’Inter da venerdì si allena di nuovo ad Appiano Gentile, dopo i cinque giorni di ritiro invernale a Malta e le due amichevoli vinte con Gzira United e Red Bull Salisburgo. Oggi per la squadra di Simone Inzaghi giorno di riposo, lasciando la Pinetina solo a chi deve recuperare come Romelu Lukaku. Domani pomeriggio la ripresa, con quasi tutto il gruppo a disposizione. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive che ci sarà pure Matteo Darmian, ormai recuperato, con Danilo D’Ambrosio che resta così l’unico infortunato dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno