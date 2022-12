Non solo Lukaku: altri due si allenano oggi nel giorno di riposo Inter – CdS

Per l’Inter oggi giorno di riposo, ma Lukaku sarà lo stesso presente alla Pinetina per proseguire il suo programma verso il pieno recupero (vedi articolo). Non sarà da solo: il Corriere dello Sport fa i nomi di altri due giocatori.

CONDIZIONE DA RITROVARE – L’Inter ha la data del 4 gennaio cerchiata di rosso, ossia la partita col Napoli. Lì Simone Inzaghi conta di avere tutta la squadra a disposizione, a partire da Romelu Lukaku. Oggi per gran parte della rosa è giorno di riposo, dopo il ritorno da Malta e la ripresa venerdì. Con Lukaku alla Pinetina, fa sapere il Corriere dello Sport, ci saranno Joaquin Correa e André Onana. L’attaccante deve superare l’infortunio che gli ha impedito di essere ai Mondiali con l’Argentina, il portiere è stato il primo a finire in Qatar complice la clamorosa esclusione col Camerun. Anche per loro, come per Lukaku, c’è un piano per raggiungere la forma migliore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno