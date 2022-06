All’Inter nessun giocatore da ‘sacrificare’. Offerte da valutare: le ultime – SM

All’Inter, secondo quanto riportato da Sportmediaset, non c’è un giocatore preciso da sacrificare. Marotta e Ausilio stanno provando a fare cassa con operazioni ritenute ‘minori’.

MERCATO IN USCITA – Nella situazione in cui versano i conti dell’Inter per qualsiasi calciatore nerazzurro ogni eventuale richiesta-offerta viene presa in considerazione: il che non vuol dire necessariamente vendere ma sicuramente valutare la fattibilità dell’operazione. Tra i giocatori che più piacciono, ovviamente, c’è Alessandro Bastoni. Tra le operazioni in uscita, però, da segnalare sempre i nomi di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, che se ne andranno (con il secondo c’è da trattare per la buonuscita, poche le richieste arrivate), con un sensibile risparmio alla voce stipendi. Stefano Sensi e Roberto Gagliardini sono sul mercato. Andrea Pinamonti, Martin Satriano ed Esposito (rientranti dai prestiti) pure. Il management nerazzurro è certo di poter riuscire nell’operazione: Marotta lo ha fatto la stagione scorsa, lo può rifare ora. Un lavoro che però sul lungo periodo.

Fonte: Sportmediaset