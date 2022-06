Inter, con Dybala più variabili offensive: ecco dove giocherebbe – TS

Dybala non è ancora ufficialmente un calciatore dell’Inter. Per quel passo avanti potrebbe essere decisiva la settimana che inizia con lunedì 13 giugno. Intanto Tuttosport analizza il possibile inserimento tattico dell’argentino all’interno dello scacchiere di Simone Inzaghi.

DOVE GIOCHEREBBE – Con Paulo Dybala aumenterebbe l’imprevedibilità del 3-5-2 di Inzaghi. L’argentino supporterebbe il connazionale Lautaro Martinez con creazioni da attaccante completo, conseguenza delle sue caratteristiche da fantasista. Sarebbe un sostegno diverso rispetto a quello garantito in questa stagione da Dzeko o Correa. Il bosniaco è un centravanti al quale è stato chiesto un imponente lavoro di raccordo anche lontano dall’area. L’ex laziale è una seconda punta che apre spazi con le sue discese centrali, concluse da appoggi verticali. Dybala ha colpi più geniali, grazie a una superiore capacità di creare situazioni pericolose dal nulla in ogni momento. Con questo nuovo inserimento in squadra la convinzione in casa Inter è quella di riuscire a vincere partite che nello scorso campionato sono rimaste sul pareggio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi