VIDEO – Segui Inter-News.it su tutti i social e scarica gratuitamente le app

Inter-News.it non è presente solo sul sito ma anche sui social e ovviamente su app. Segui i nostri account Facebook, Instagram e Twitter, oltre che i nostri canali Telegram e TikTok ma soprattutto YouTube e Twitch, dove ogni giorno pubblichiamo nuovi contenuti video. Per essere sempre aggiornato in tempo reale sull’Inter, segui Inter-News.it su tutte le piattaforme. Ecco il video promozionale e le informazioni su tutti i modi per seguirci con un click su app e social

Inter-News.it su tutti i canali social

YOUTUBE – Clicca sul tasto “iscriviti” a questo link e attiva la campanella per le notifiche per non perdere l’edizione quotidiana sia del TG Flash Inter-News sia di Inter Chat e seguire tutti gli eventi trasmessi in LIVE streaming sulla Inter-News.it Web TV in diretta! Anzi, partecipa attivamente alle nostre dirette!

TWITCH – Non solo su YouTube, le dirette di Inter-News.it possono essere seguite cliccando su questo link seguendo il canale streaming più in auge del momento.

FACEBOOK – Se sei iscritto al social network per eccellenza, “segui” la nostra pagina, raggiungibile a questo link, e lascia il tuo “mi piace” per avere il nostro feed a portata di mano!

INSTAGRAM – Il nostro account è presente con i principali aggiornamenti in formato grafico anche a questo link, clicca “segui” per non perdere le ultimissime flash news nerazzurre!

TWITTER – Non può mancare la nostra presenza sul social più in voga a livello giornalistico, quindi vai a questo link e clicca sul solito “segui” per diventare subito nostro follower!

TELEGRAM – Dopo aver scaricato e installato l’applicazione del noto servizio di messaggistica istantanea, basta scrivere “internewsit” nella barra di ricerca e iscriversi al nostro canale, raggiungibile via web attraverso questo link per ricevere le notifiche degli articoli in tempo reale!

TIKTOK – E non è finita qui! Cerca e segui Inter-News.it anche sul social preferito dalle nuove generazioni…

App IN gratuita sul tuo device

APPLICAZIONI – Infine, Inter-News.it è presente da tempo sul Play Store Android e sull’Apple Store, da cui è facile effettuare il download gratuito delle app. Nello specifico, clicca qui per scaricare l’App Android e clicca qui per scaricare l’App iOS gratuitamente! E se ti piace, lascia una recensione positivo come già fatto da migliaia di utenti soddisfatti! Cosa aspetti ancora?