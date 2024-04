Udinese-Inter, rifinitura in corso! Scelta fatta su Bastoni e un altro – Sky

L’Inter, domani sera, sarà di scena ad Udine. È in corso l’allenamento di rifinitura: Inzaghi, secondo Sky Sport, ha fatto la sua scelta su Bastoni e un altro

SCELTA – Udinese-Inter è in programma domani sera alle 20:45. I nerazzurri, in questi minuti, stanno completando l’allenamento di rifinitura: proprio dalla sessione di lavoro, agli ordini di Inzaghi, arrivano le ultime novità su Bastoni e de Vrij. Secondo quanto riferito da Sky Sport entrambi non prenderanno parte alla trasferta di Udine e non verranno rischiati da Inzaghi: non saranno quindi a disposizione per la sfida di domani che vale un’altra fetta di scudetto.