Udinese-Inter, numeri impietosi in casa: doppio andamento

Un rendimento totalmente diverso quello dell’Udinese, che domani affronterà l’Inter, tra casa e trasferta. Proprio lontano dalle mura di casa i friulani hanno conquistato la maggior parte dei loro 28 punti, con un andamento casalingo decisamente poco ispirato.

ANDAMENTO CASALINGO – Un’Udinese a due velocità quella di questo campionato, come dimostrano i dati della classifica della Lega Serie A. In vista della gara di domani contro l’Inter, i friulani tra le mura di casa hanno il secondo peggior rendimento del campionato, davanti soltanto alla Salernitana. Dei 28 punti conquistati in totale, l’Udinese ne ha raccolti soltanto 12 al Bluenergy Stadium, con soltanto una vittoria in 15 partite giocate, ovvero il 3-0 rifilato al Bologna il 30 dicembre scorso. Sono poi nove i pareggi e cinque le sconfitte, frutto di 17 gol fatti e 23 subiti.

Udinese, in trasferta meglio che in casa: dati da analizzare per l’Inter

ANDAMENTO IN TRASFERTA – L’Udinese di Sottil prima e Cioffi poi ha un rendimento certamente migliore in trasferta. Sebbene tra queste figuri anche il pesante 4-0 contro l’Inter dello scorso dicembre, i friulani fuori casa hanno conquistato 16 punti (+4 rispetto alle gare casalinghe), con tre vittorie (tra cui quelle per 0-1 contro Milan e Juventus), sette pareggi e cinque sconfitte. Frutto di 12 gol (cinque in meno rispetto a quelli casalinghi) e 22 gol subiti (uno in meno che in casa).

DATI DA ANALIZZARE – L’Inter, insomma, necessita di analizzare i dati di questo rendimento per poter preparare al meglio la partita di domani. Considerando anche che, di quattro vittorie totali, l’Udinese ne ha ottenute tre proprio con tre fra le migliori squadre di questo campionato: Milan, Juventus e Bologna. Una squadra in piena lotta salvezza, contro cui i nerazzurri dovranno fare un’ottima prestazione per poter mettere un’altro mattoncino nella corsa verso il ventesimo scudetto. Per farlo bisognerà espugnare un Bluenergy Stadium che, come visto nei dati analizzati in precedenza, non è propriamente un fortino in questa stagione.