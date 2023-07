Stirpe: «Mulattieri resta al Frosinone? L’Inter ha progetti diversi»

All’uscita degli uffici della Lega Serie A ha parlato così il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, del futuro di Samuele Mulattieri. Il riferimento è andato anche all’Inter.

PROGETTI − Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, al termine dell’Assemblea di Lega ha dichiarato in merito a Samuele Mulattieri: «A me piacerebbe tanto se Samuele Mulattieri restasse con noi al Frosinone, ma sembra che l’Inter abbia dei progetti diversi. Quali? No non lo so (ride, ndr.)». L’Inter. è noto, vorrebbe utilizzare il suo cartellino come contropartita nell’affare per Davide Frattesi. E le parole di Stirpe lo confermano.