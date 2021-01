Roma-Inter, giorni importanti per la formazione: il punto su Vidal e Lukaku

Lukaku Vidal allenamento Inter

Antonio Conte sta pensando alla formazione da mandare in campo nel big match Roma-Inter, in programma domenica: la situazione su Vidal e Lukaku

ROMA-INTER – Come riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, l’Inter sta preparando lo scontro diretto di domenica alle 12.30 in casa della Roma. Antonio Conte pensa alla formazione da schierare all’Olimpico. Da valutare il recupero alcuni giocatori. Inoltre si sta valutando anche la condizione di calciatori, come Arturo Vidal. Romelu Lukaku dovrebbe partire dall’inizio. La squadra ha subito voltato pagina dopo la sconfitta contro la Sampdoria pensando alle triple sfide, con giallorossi, Fiorentina (in Coppa Italia) e poi Juventus. Adesso però testa alla squadra capitolina.