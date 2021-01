Roma-Inter, Fonseca in campo con quattro titolari nuovi: i recuperi

Paulo Fonseca Roma-Verona

La Roma dovrebbe recuperare quattro giocatori: così Paulo Fonseca dovrebbe schierarli come titolari dal 1′ minuto contro l’Inter domenica alle 12.30

RECUPERI – Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante, in collegamento da Trigoria con gli studi di “Sky Sport 24”, Paulo Fonseca dovrebbe recuperare quattro giocatori per il big match di domenica contro l’Inter. Si tratta di Dzeko, Pellegrini, che continuerà a giocare da trequartista, Veretout e Spinazzola. Quest’ultimo era stato fuori per infortunio. Quindi per la Roma quattro titolari nuovi.