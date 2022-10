Dimarco si è preso la sua Inter: è lui adesso la vera arma tattica di Inzaghi

Dimarco on-fire. Il laterale, anche contro il Barcellona, si è confermato come uno dei migliori dell’Inter. Per Simone Inzaghi è diventata un’arma tattica di assoluta importanza

IL MIGLIORE − E chi lo toglie più? Federico Dimarco è diventato il vero insostituibile in casa Inter. In questo inizio di stagione molto a rilento dei nerazzurri, l’unica nota positiva è sicuramente il laterale della Nazionale. Corsa, dinamismo, impegno e soprattutto un piede educatissimo. Dimarco si è preso la sua Inter. Sia contro la Roma che martedì sera in Champions League col Barcellona, il prodotto del settore giovanile nerazzurro è stato uno dei migliori, se non il migliore della squadra di Simone Inzaghi. Proprio contro gli azulgrana è arrivata la consacrazione a livello internazionale. Prestazione straordinaria la sua fatta di qualità, quantità e sacrificio.

ARMA TATTICA − Domani pomeriggio contro il Sassuolo, Dimarco sarà nuovamente uno dei punti fermi. Al Mapei, Inzaghi dovrà necessariamente schierarlo dal 1′ (non ce ne voglia Robin Gosens). Dimarco è infatti in una forma smagliante sia fisica che mentale. Il breve intermezzo in Nazionale è stato cruciale per la sua crescita soprattutto in termini di consapevolezza. Per l’Inter è diventata un’arma tattica di straordinaria importanza. I suoi precisi cambi di gioco a tagliare il campo sono una risorsa e una determinante nel gioco dei nerazzurri. Da lui passano molte trame offensive dell’Inter, basti pensare al gol di Hakan Calhanoglu contro il Barcellona. Tutto parte dal suo perfetto cambio di gioco verso Matteo Darmian ed è sempre a lui rifinire l’azione con l’assist per la rete del turco. Insostituibile!