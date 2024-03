Scaloni cambia l’Argentina! La formazione e la scelta su Lautaro Martinez

L’Argentina si prepara a scendere in campo nella sfida amichevole in programma all’1:00 contro l’El Salvador, in Philadelphia. Senza Messi, Lionel Scaloni ridisegna la formazione della squadra. Di seguito la formazione ufficiale e la scelta su Lautaro Martinez.

FORMAZIONE DIVERSA – L’Argentina dovrà fare a meno di Lionel Messi, fuori per infortunio. Per questo motivo il CT Lionel Scaloni ridisegna la squadra con un nuovo modulo, passando dal 4-3-3 classico al 4-3-1-2 con l’inserimento di un nuovo centrocampista nella posizione di trequartista, dietro le due punte che questa sera saranno Angel Di Maria e il Capitano e bomber dell’Inter, Lautaro Martinez. Panchina per il giovane Valentin Carboni, di proprietà dell’Inter e convocato in Nazionale maggiore. Di seguito la formazione ufficiale dell’Argentina

ARGENTINA, LA FORMAZIONE CONTRO EL SALVADOR

Argentina (4-3-1-2): Martinez; Perez, Romero, Tagliafico, Gonzalez; De Paul, Paredes, Fernandez; Lo Celso; Lautaro Martinez, Di Maria.

La panchina: Armani, Benitez, Molina, Pezzella, Alvarez, Buonanotte, Garnacho, Rodriguez, Otamendi, Mac Allister, V. Carboni, Barco.

Allenatore: Lionel Scaloni