Bastoni, allarme rientrato: spiegato il motivo dell’assenza allo stage Italia – IN

Ha fatto inevitabilmente preoccupare, questa mattina, la notizia dalla FIGC dell’esclusione di Bastoni dallo stage dell’Italia (vedi articolo). Come raccolto da Inter-News.it, però, non c’è nulla di cui allarmarsi.

NESSUN PROBLEMA – Alessandro Bastoni non parteciperà allo stage dell’Italia, con raduno a Coverciano proprio in questi istanti, ma non ci sono guai di qualche tipo alla base dell’assenza all’ultimo. Come raccolto da Inter-News.it l’esclusione è legata semplicemente a questioni personali. Ossia: un permesso concesso da Roberto Mancini, niente infortunio o altro. Bastoni è diventato papà la scorsa settimana, ora avrà qualche giorno in più da passare con la figlia. A breve si riaggregherà al gruppo dell’Inter (che riprende oggi gli allenamenti) in vista del derby col Milan del 5 febbraio.