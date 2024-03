Teotino: «Inter, ora non devi scegliere più! Una differenza in Inzaghi»

Gianfranco Teotino spiega come le aspettative dell’Inter sul finale di stagione siano cambiate e come questo abbia comportato delle modifiche anche nelle scelte di Simone Inzaghi.

UNICA STRADA – Gianfranco Teotino, intervenuto nello studio di Sky Sport 24 a poche ore da Bologna-Inter, analizza le scelte di Simone Inzaghi e come esse siano cambiate nel corso della stagione: «Questo strepitoso inizio anno consente all’Inter di non dover più scegliere fra campionato e Champions League. Nella prima fase in Europa non giocava la squadra titolare ma faceva delle rotazioni molto più accentuate. All’inizio puntava direttamente sul campionato, anche perché le avversarie di Champions League erano di un livello più basso. Adesso che ha 15 punti in più in campionato e che gli ostacoli in Europa si alzano Inzaghi comincerà a fare qualcosa di più equilibrato».