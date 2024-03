Inter-Juventus Primavera 2-2, pagelle: Owusu MVP 8, Cocchi da 4

L’Inter Primavera pareggia ancora, stavolta rimontata dalla Juventus con il risultato di 2-2. Enoch Owusu è l’MVP per distacco, Matteo Cocchi rovina tutto. Le pagelle della partita del Konami Youth Development Centre.

Calligaris 6: Sul gol subito non può niente, però poco dopo salva l’Inter con l’intervento su Ngana. Sul finale viene beffato dall’inserimento di Ripani.

Inter-Juventus Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Spinge come poche volte aveva fatto nelle ultime settimane, dà maggiore spazio a Kamate grazie alle sue sovrapposizioni.

Matjaz 5.5: Si fa ammonire per un brutto fallo e poco utile a centrocampo, la sua partita è influenzata in negativo da quel momento in poi.

– dal 46′ Alexiou 5.5: Non fa tanto meglio del compagno uscito, ma lascia Cocchi solo in marcatura su due uomini. Qualche responsabilità sul gol subito.

Stante 6: Regge la difesa per quello che serve, visto che la Juventus attacca veramente poche volte. Prende anche una traversa su calcio d’angolo.

Motta 5.5: Non fa lo stesso lavoro di Aidoo e viene colto spesso fuori dall’azione quando gli arriva palla. Spaesato, ma sicuramente più affidabile del Cocchi purtroppo visto oggi.

– dall’86’ Cocchi 4: Il suo è un disastro completo che potrebbe riaprire la corsa Scudetto. Confuso in marcatura, si perde Ripani dopo due minuti dall’ingresso in campo e la Juventus pareggia. Sfortunato negli episodi, dopo l’errore dal dischetto ad Atene oggi un altro errore grave.

Inter-Juventus Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 6.5: Con i suoi inserimenti è il più pericoloso della squadra di Chivu. Solo Radu gli impedisce di trovare il gol nonostante i ripetuti tentativi da fuori.

Stankovic 6: Geometrico sì, ma la velocità dove è? Serve maggior ritmo alla squadra e non riesce mai ad imporlo a dovere. Fa l’assist di testa per Owusu, poco prima però sbaglia un gol fatto sempre su calcio d’angolo.

Akinsanmiro 6.5: La partita in Prima Squadra sembra avergli dato una consapevolezza diversa. Una piovra che morde ogni pallone e che dispensa qualità alla squadra.

– dal 74′ Berenbruch 6: Entra nel peggior momento dell’Inter nella partita e subisce il forcing finale della Juventus.

Inter-Juventus Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 6.5: Il faro dell’attacco nerazzurro, colui da cui parte l’azione del gol. Il cross per Owusu è perfetto, non segna ma gioca comunque molto bene.

– dal 46′ Quieto 6.5: Nel secondo tempo non è spesso nel vivo della partita, ma crea pericoli continui da palla inattiva. Ne sbaglia poche e nascono dai suoi angoli le occasioni più importanti, tra cui il gol.

Spinacce 5: Non adatto. Ha una sola possibilità per far male, in contropiede recupera il pallone ma sbaglia l’appoggio per Kamate in due contro uno. Bocciato ancora.

– dal 65′ Sarr 5.5: Non dà niente di più di Spinacce. Nonostante i tanti cross in area di rigore non ne prende nemmeno una di testa.

Owusu 8: Fa doppietta, la prima della sua stagione, di testa. Incredibile ma vero! MVP di Inter-Juventus, finalmente ritrovato dopo i diversi infortuni patiti in questo periodo sfortunato.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 5: Inizia la partita malissimo, con la calma e la pazienza la ribalta con la doppietta della scelta a sorpresa Owusu. La sostituzione Motta-Cocchi gli rimane però sulla coscienza, perché permette alla Juventus di pareggiare e alla Roma di avvicinarsi al primo posto. I tre pareggi consecutivi rischiano di rimettere in gioco tutti per la vetta e non solo, le semifinali dei playoff non sono più sicure. Serve reagire alla svelta!