Serie A, assegnati i diritti tv per il triennio 2021/2024 a DAZN

FUMATA BIANCA – Si è sbloccata la situazione relativa ai Diritti TV in Serie A. Quest’oggi, infatti, è andata in scena una riunione della Lega Serie A per votare a favore di DAZN per l’assegnazione dei Diritti TV per il triennio 2021/2024. DAZN ha ricevuto 16 voti favorevoli, sufficienti per ottenere l’assegnazione dei Diritti TV sulla Serie A. DAZN si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione. L’emittente, quindi, trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). Quattro i voti contrari alla piattaforma: Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo.

Fonte: Calcio & Finanza – Matteo Spaziante