Bastoni: «Migliorato grazie a Conte. Battere la Juventus ci ha dato forza»

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ai microfoni di “Rai Sport” ha parlato della sua crescita, del rapporto con il tecnico Conte e le prospettive stagionali della squadra nerazzurra

CRESCITA – Bastoni analizza il suo percorso di crescita ed il suo rapporto con Conte: «Crescita? Sì, lo dimostra quanto stiamo facendo bene all’Inter rispetto all’anno scorso. Sono migliorato tanto grazie a Conte. Il Mister? Abbiamo un grande rapporto, mi ha dato sempre fiducia e mi sta dando una mano a crescere e a colmare le lacune che ho. Mi raccomanda sempre di aver personalità e di non aver paura di fare le cose».

PROSPETTIVE – Bastoni parla a proposito della stagione dell’Inter in testa, al campionato di Serie A: «È un percorso iniziato lo scorso anno, abbiamo limato dei difetti che avevamo vincendo partite che prima non riuscivamo a portare a casa. Ci resta solo il campionato, cercheremo di vincerle tutte. Battere la Juventus ci ha dato una grande spinta, una grande forza. Siamo maturati molto, noi giovani, i risultati si vedono».

NAZIONALE – Bastoni, infine, parla del momento in Nazionale: «Come ha detto il mister ieri a questo livello non ci sono partite facile. Sta a noi renderle facile scendendo in campo come ieri contro l’Irlanda del Nord. Costruzione dal basso? A me piace molto (ride, ndr). Sono cresciuto in una scuola calcio, all’Atalanta, dove era pane quotidiano, dove la tecnica era il pane quotidiano. Uscire dal basso può portare tanti benefici».