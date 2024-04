Serena avvisa l’Inter: «Scudetto al derby? Il Milan farà di tutto per non farlo accadere»

Serena, ex attaccante e oggi opinionista, ha detto la sua sul derby di Milano tra Milan e Inter. Potrebbe risultare decisivo ai fini dello scudetto interista.

PESANTE − Aldo Serena a Radio Sportiva sul derby del 22 aprile: «Vittoria al derby? Lo stadio sarà tutto rossonero e il Milan farà di tutto per non farlo accadere. Mentre dall’altro l’Inter ovviamente cercherà di vincere per festeggiare. La rivalità è enorme, poi soprattutto negli ultimi anni, dove si sono contese lo scudetto più volte e sono appaiate a quota 19. Spero non sfoci in situazioni spiacevoli come invece successo per il derby di Roma».