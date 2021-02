Sconcerti duro: «Inter, Lautaro Martinez mai gol decisivi! Domani vince la Lazio»

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti vede un’Inter sconfitta dal big match di domani contro la Lazio. Il giornalista, intervenuto in collegamento con “TMW Radio”, si è espresso in maniera piuttosto dura nei confronti dei due attaccanti principali dei nerazzurri, Lukaku e Lautaro Martinez.

TUTTO NERO – Il pronostico di Mario Sconcerti è sfavorevole: «Secondo me vince la Lazio domani. Vince la Lazio nonostante la diano a 4.50, mentre danno a 1.70 quella dell’Inter. I bookmaker sono molto più bravi di noi, perché ci mettono i soldi che sono la vera cartina di tornasole della vita. Però credo che vinca la Lazio. Chi è più completo fra Ciro Immobile e Romelu Lukaku? Sono due cose diverse: Lukaku è mezza squadra, Immobile è se stesso e gioca da solo. Immobile non ha bisogno della Lazio, l’Inter ha uno straordinario bisogno di Lukaku. Metti Immobile al posto di Lautaro Martinez e ha sette punti in più. Lautaro Martinez non segna mai gol decisivi: è un grande giocatore, ma è un po’ pigro. Magari segnerà domani, ma so che Antonio Conte è incazzato nero: questa coppia ha dato veramente poco. Ha segnato otto volte su venti e solo a piccole squadre. Lautaro Martinez ha fatto un gol con la Lazio e un gol con l’Atalanta all’andata, in due pareggi: le altre sei partite sono state con Fiorentina, Crotone e Benevento, non può funzionare così. E ho letto che giocherà Alexis Sanchez».