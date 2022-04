Ribery: «Scudetto al Milan! Mourinho? Incrociati tante volte in Europa»

Ribery in una lunga intervista su TuttoSport ha parlato della lotta scudetto in Serie A e dei tanti scontri in Champions League con l’ex allenatore dell’Inter, José Mourinho.

LOTTA SCUDETTO – E sulla lotta al vertice in Serie A, Ribery taglia corto: «Milan, Inter o Napoli per lo scudetto? Dico i rossoneri».

CONTRO MOURINHO – Franck Ribery parla dei tanti incroci in Europa con l’ex tecnico dell’Inter: ««Sarà dura, ma dobbiamo fare punti. Bello rivedere Mou. Non è mai stato il mio allenatore, però abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Ci siamo incrociati tante volte in Champions League (tranne in finale di UEFA Champions League del 2010 tra Inter e Bayern Monaco perché squalificato, ndr), prima e dopo le partite, abbiamo sempre chiacchierato».

Fonte: TuttoSport – Filippo Cornacchia

