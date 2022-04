Inter-Verona, questione di approccio: Inzaghi troverà la chiave giusta?

In Inter-Verona l’approccio alla gara dirà molto della condizione mentale dei nerazzurri. Inzaghi deve trovare la chiave giusta per partire al meglio.

GARA IN CUI DIMOSTRARE – Inter-Verona è una partita dal grande significato. A parte i punti, che in questo momento pesano uno per uno, i nerazzurri devono dimostrare di aver trovato la svolta con la vittoria a Torino. In campo serve rivedere una squadra determinata, affamata, convinta dei propri mezzi. Unita, verso la vittoria. E l’approccio alla sfida con gli uomini di Tudor dirà molto.

QUESTIONE DI APPROCCIO – L’Inter infatti nell’ultimo mese ha sbagliato a ripetizione l’approccio alle gare. Per motivi diversi. Troppa convinzione, paura, troppi calcoli (“abbiamo guardato troppo la classifica” ha detto Bastoni), troppo pochi, una crisi di fiducia (“abbiamo perso entusiasmo” ha detto D’Ambrosio). Un campionario di situazioni, concentrate in un mesetto di sfide. Tutte compromesse, o quasi, appunto dall’approccio sbagliato.

PARTIRE BENE – Sia chiaro che malgrado la partenza ad handicap l’Inter ha praticamente sempre avuto la possibilità di vincere le partite. Solo che non l’ha mai colta. Non ha mai trovato la forza di invertire realmente la corrente. Partire bene quindi è importante, per non dover poi cercare lo sforzo in più per raddrizzare la situazione. Sforzo che, appunto, è stato praticamente sempre vano. Inzaghi col Verona deve trovare la giusta chiave per motivare i suoi. E partire bene, fin dal primo minuto.