Pastore: «L’Inter non cambiava tutti i portieri dal 2001, quando…»

L’Inter, in una sola estate, cambierà Onana, Handanovic e Cordaz. Come sottolineato da Giuseppe Pastore questo scenario non capitava dal 2001. Le sue parole in merito.

VIA TUTTI I PORTIERI − Il giornalista Giuseppe Pastore ha detto la sua sulla questione legata ai cambiamenti che ci saranno all’Inter per la zona della porta su Twitter: «Quest’estate l’Inter cambierà tutti e tre i portieri della prima squadra. Ovvero Onana, Handanovic e Cordaz. Non le capitava dal 2001, quando curiosamente lo aveva fatto per tre estati di fila. Le porte girevoli erano iniziate nel 1999 da Pagliuca-Frey-Nuzzo a Peruzzi-Ferron-Frezzolini. Erano proseguite nel 2000, da Peruzzi-Ferron-Frezzolini a Frey-Ballotta-Varaldi. E nel 2001 da Frey-Ballotta-Varaldi a Toldo-Fontana-Moreau».