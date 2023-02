Parolo: «Inter-Udinese, un momento chiave! Contro il Porto in attacco…»

Marco Parolo dagli studi di DAZN ha analizzato la partita esprimendo la sua opinione anche riguardo la prossima sfida di Champions League contro il Porto.

SLIDING DOORS – Parolo parlando di Inter-Udinese ha sottolineato un momento chiave della partita, un momento prima del gol di Henrik Mkhitaryan. Poi l’ex centrocampista italiano ha parlato dell’attacco nerazzurro in ottica sfida in Champions League con il Porto: «L’occasione sprecata da Success è stata la chiave della partita perché in quel momento l’Inter stava perdendo le distanze, ma sulla ripartenza a sua volta ha fatto male. Contro il Porto secondo me giocherà Lukaku, in attacco c’è bisogno di fisicità. Lo vedo in crescita, servirà tanto impegno e oggi è uscito prima».