Zara: «Inter prima tra gli umani, oggi ha vinto soffrendo. Bene Dumfries»

L’Inter è tornata a vincere contro l’Udinese con il risultato di 3-1. Furio Zara ha esposto alcune curiosità del match in collegamento con Rai Sport.

PRIMA – Furio Zara ha dato la sua opinione sull’attuale Inter e i prossimi impegni. Il giornalista ha detto su Rai Sport: «L’Inter è la prima tra gli umani, che oggi ha vinto anche soffrendo come spesso accade alla vigilia degli impegni di Champions League. Lukaku è tornato a segnare dopo 189 giorni, l’ultimo gol con il Lecce. Lautaro Martinez ha segnato e poteva farne anche due. Mkhitaryan sorpresa ci mette qualità e gran gol. In crescita Dumfries con due episodi decisivi: guadagna prima il rigore, poi salva sul tiro di Success con una scivolata. L’Inter ritrova per il morale il belga, tornato al gol e ad avere confidenza con la rete avversaria proprio prima dell’importante impegno europeo».