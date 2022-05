Ordine: «Inter in salute, farà il suo. Sassuolo-Milan? Anche il caldo influirà»

Franco Ordine, dagli studi di Pressing Serie A, si è subito proiettato alla prossima e ultima giornata di campionato. Inter in casa contro la Sampdoria e Milan ospite del Sassuolo

ULTIMA GIORNATA − L’opinione di Ordine sull’ultimo weekend di campionato: «Per come ho visto l’Inter in salute contro il Cagliari, l’Inter con la Sampdoria farà quello che deve fare. Quella che sposterà qualcosa è il Milan. Giocare alle 15 con un caldo africano non è facile. Il Sassuolo ha una facilità di gol non riscontrabile nelle squadre al top. Poi ha sempre scelto di fare il figurone contro le grandi».