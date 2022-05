Sconcerti: «Inter, pagato cambio allenatore. Lautaro Martinez come Messi»

In collegamento su Pressing Serie A, l’editorialista Mario Sconcerti ha spiegato dove l’Inter abbia perso o quasi la possibilità di vincere il campionato. Poi individua un particolare unico in Lautaro Martinez

DOMANDE − Sconcerti paragona Lautaro Martinez a Messi in un particolare. Poi sul perché l’Inter abbia quasi perso lo Scudetto: «Sostituibile come uomo mercato Lautaro Martinez? Sostituibili lo siamo tutti ma in questo momento è il tiratore più veloce d’Europa. Ha una sveltezza nel calciare in porta che mi ricorda Messi. Non dribbla, deve smarcarsi oppure resistere alla pressione dell’avversario. Lui tocca e tira, lo sa fare solo lui. E’ un grande giocatore. L’Inter sta giocando molto bene. La domanda è perché sta rischiando di perdere un campionato dove è la più forte. L’Inter ha perso il campionato dalla sesta alla dodicesima giornata, dove ha perso nove punti dal Milan. Quello è stato il minimo sindacale da pagare per l’assuefazione di Inzaghi all’Inter. I punti in autunno con Conte non sarebbero stati tutti persi. E’ stato pagato il cambio di allenatore, per tutto quello che fisiologicamente questo comporta».