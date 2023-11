Mazzarri-Napoli bis, ultimo passo! Contro l’Inter ‘quasi’ esordio

Mazzarri è pronto a tornare in panchina e farlo dal Napoli, dove ha avuto assieme alla Reggina le sue principali soddisfazioni. L’ex allenatore dell’Inter, come fa sapere Di Marzio, è il prescelto di De Laurentiis.

DI RITORNO – A nove anni esatti dal suo addio all’Inter, per certi versi una liberazione, Walter Mazzarri ritrova una panchina. L’allenatore, primo esonero di Erick Thohir e sparito dopo la disastrosa esperienza al Cagliari da settembre 2021 a maggio 2022, è pronto a tornare al Napoli. Lo ha scelto Aurelio De Laurentiis, dopo averlo preferito a Igor Tudor che fino a ieri sera sembrava il favorito per sostituire l’ormai esonerato Rudi Garcia. L’annuncio lo dà Gianluca Di Marzio via Twitter: “Mazzarri è il prescelto per la panchina del Napoli. De Laurentiis ha sciolto i dubbi. Incontro nel pomeriggio per definire”. La curiosità è che per Mazzarri Napoli-Inter, domenica 3 dicembre alle 20.45, sarà il nuovo esordio casalingo da allenatore azzurro. Questo perché i partenopei giocheranno le prossime due in trasferta, sabato 25 alle 18 contro l’Atalanta e mercoledì 29 alle 21 col Real Madrid in Champions League. Si attende solo l’ufficialità del ritorno di Mazzarri, che a questo punto sarà nelle prossime ore.