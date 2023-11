Marotta: «Inter, ottimista per i rinnovi! Derby d’Italia più appeal»

Marotta a margine di un evento benefico per la ricerca contro il diabete, in un’intervista su Sky Sport ha parlato anche dei rinnovi in casa Inter e dell’importanza della sfida contro la Juventus, tornando anche sul gol di Federico Dimarco.

IL GOL DI DIMARCO – Beppe Marotta prosegue parlando del gol di Federico Dimarco contro il Frosinone: «Voluto o no? Lascio questo dubbio, ma l’importante è che la palla sia entrata (ride, ndr)».

RINNOVI – Marotta ha parlato così dei rinnovi in casa Inter: «La cosa bella di questi ragazzi è che hanno forte senso d’appartenenza tale da poter assicurare uno uno zoccolo duro per il futuro. Prolungare la loro vita con l’Inter ha un significato anche morale. Io e Piero Ausilio stiamo negoziando senza fretta. Il fatto che loro vogliano rinnovare con l’Inter è un grande segnale e da parte nostra stiamo negoziando senza fretta».

DERBY D’ITALIA – Marotta ha parlato anche dell’importanza di Juventus-Inter alla ripresa del campionato: «È il derby d’Italia, sarà l’occasione per giocare prima contro seconda in classifica, c’è più appeal. L’emozione per me c’è sempre, lì ho trascorso tanti anni, ma è comunque un bello spot per il calcio».