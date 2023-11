Inter, cinque rinnovi in vista per evitare Skriniar-bis! Uno ha la priorità – Sky

Inter prima in classifica prima della sosta. La pausa Nazionali è un ottimo momento per pensare di proseguire i dialoghi rinnovo già avviati da tempo. La dirigenza nerazzurra nel corso di queste settimane non ha messo da parte mercato e altre priorità come i contratti dei giocatori in scadenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Piero Ausilio e Beppe Marotta dialogano con ben cinque giocatori per quanto riguarda il rinnovo di contratto, ma uno in particolare ha la priorità.

CINQUE RINNOVI – Non solo calcio giocato, si pensa anche al mercato e in particolare ai rinnovi di contratto. Nessuna urgenza, solo priorità e la volontà della società di ribadire la propria fiducia ai giocatori con il famoso “senso di appartenenza”. Il primo nome nella lista è quello di Henrikh Mkhiaryan, la priorità se parliamo di ordine cronologico. Il suo contratto scade a giugno 2024 e considerate le ottime stagioni disputate in nerazzurro, la società vorrebbe rinnovare il contratto almeno di un altro anno, ma attenzione alle possibilità novità che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita. In secondo piano Federico Dimarco, Denzel Dumfries e Nicolò Barella, tutti con un contratto in scadenza a giugno 2026. La volontà è chiara da entrambe le parti e i discorsi sono già stati avviati, per loro la dirigenza vorrebbe adeguare il contratto rinnovando di un ulteriore anno, così da evitare situazioni scomode come Skriniar. Ultimo e non per importanza Lautaro Martinez, anche lui con un contratto in scadenza a giugno 2026. La dirigenza ha già incontrato il suo agente gettando le basi per il rinnovo fino al 2027 a cifre più alte. Anche in questo caso la volontà è quella di proseguire insieme senza grossi intoppi.