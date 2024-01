Marelli oggi non vede: «Fallo su Simy prima dell’espulsione? Non ricordo!»

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Luca Marelli subito dopo Inter-Verona. L’ex arbitro su DAZN ha puntualmente sentenziato contro i nerazzurri sul contratto tra Bastoni e Duda dando forza al vittimismo della dirigenza clivense. Dopo Salernitana-Juventus terminata 1-2 tra le polemiche dei padroni di casa, l’atteggiamento di Marelli è stato totalmente diverso.

OGGI NON VEDE – Luca Marelli, presente dagli studi di DAZN dopo Salernitana-Juventus, ascolta le lamentele dell’Amministratore Delegato, Maurizio Milan, ma questa volta non si schiera da nessuna parte: «La seconda ammonizione di Maggiore arriva perché si tratta di azione potenzialmente pericolosa. Fallo su Simy prima dell’espulsione? Sinceramente non me lo ricordo, non l’ho visto. Gatti da espulsione? Prendendo il fermo immagine sembra da espulsione. C’è però un precedente di Monza-Lecce, abbiamo ospitato Rocchi che ci ha spiegato che Baschirotto non era da rosso. I precedenti servono anche a questo».