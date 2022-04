Marelli: «Inter-Milan, gol Bennacer da convalidare! Vi spiego il perché»

Marelli, ex arbitro italiano, in un video pubblicato attraverso il suo canale YouTube ha parlato del gol annullato a Bennacer in Inter-Milan.

DA CONVALIDARE – Luca Marelli spiega perché secondo lui, la rete di Bennacer era da convalidare: «Kalulu, che è davanti Samir Handanovic, si muove verso la sua sinistra e in quel momento la linea di visione sembra ostruita. Dobbiamo però considerare il regolamento a pagina 85 (vedi QUI, ndr). Se Kalulu si fosse mosso verso destra, il fuorigioco sarebbe stato passivo e quindi la rete da convalidare. La verità è che Kalulu è sulla linea di visione, però è anche vero che davanti a Bennacer ci sono quattro giocatori dell’Inter che fanno parte anche loro del gruppo che ostruisce la linea di visione di Handanovic. Secondo me questa rete doveva essere convalidata e il fatto che Mariani sia stato molto titubante, è perché aveva molti dubbi. Sono anche molto dubbioso che sia stata corretta l’on field review. La rete non andava annullata perché c’è l’ostruzione, però il problema è che il regolamento dice che il gol deve essere annullato se ostruisce chiaramente, e secondo me ha ostruito parzialmente».