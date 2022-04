Marocchi: «Inter, 2-1 Milan? Curioso se il Var non fosse intervenuto»

Giancarlo Marocchi, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, è ritornato su Inter-Milan e sulla rete annullata a Bennacer. L’ex giocatore esprime un interrogativo

ANALISI − Marocchi ritorna sul fuorigioco di Kalulu sul possibile 2-1 di Bennacer in Inter-Milan: «Gol annullato per fuorigioco? In campo, è evidente come l’hanno vista i giocatori, ovvero per un fallo di mano. Curioso da capire come si sarebbero comportati gli arbitri se il Var non fosse intervenuto. Grave errore o meno? Da regolamento è da annullare e menomale che esiste perché chiude tutti i discorsi».