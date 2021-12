Marchisio: «Inter a Madrid da grande squadra. Evitarne due agli ottavi»

Marchisio trova comunque buoni spunti per l’Inter dopo la sconfitta per 2-0 di martedì sera in Champions League col Real Madrid. Da Highlights Show su Amazon Prime Video, l’ex centrocampista dice quali squadre evitare lunedì (ore 12) al sorteggio degli ottavi.

IN ASCESA – Per Claudio Marchisio la prova dell’Inter col Real Madrid è stata molto buona nonostante il KO: «Da grande squadra. Dal percorso di crescita che ha fatto con la vittoria dello scudetto l’anno scorso e quest’anno in Champions League. Già l’anno scorso avevano giocato col Real Madrid ed era un’altra squadra l’Inter quando era andata a Madrid. A differenza del Bayern Monaco e del Liverpool il Real Madrid all’inizio concede qualcosa, come a dire che può farlo perché di là sa come fare gol. Infatti lo dimostrano lo stesso, pur avendo perso alcuni giocatori nel corso degli anni. È sempre una delle pretendenti al titolo, anche perché ha una qualità incredibile. L’espulsione di Nicolò Barella? Anche a noi è capitato di perdere la testa in campo. Chi deve evitare l’Inter? È facile: il Liverpool, anche il Bayern Monaco».