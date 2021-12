Balzaretti: «Inzaghi non ha tolto ma ha aggiunto all’Inter dell’anno scorso»

Balzaretti vede una crescita nell’Inter fra la scorsa stagione con Conte e questa con Inzaghi. Da Highlights Show su Amazon Prime Video, l’ex difensore ha poi analizzato la situazione in Champions League.

CRESCITA CHE SI VEDE – Federico Balzaretti fa il confronto fra l’Inter del misero punto nelle prime due giornate di Champions League e quella che poi ha ottenuto in anticipo gli ottavi: «Comunque sia sarebbe stato solo questione di tempo, perché le situazioni le creava e le occasioni le aveva. Tiravano molto in porta, non erano precisi ma hanno chiuso bene il girone. Al di là della sconfitta di Madrid l’Inter sta facendo bene sia in campionato sia in Champions League. È una squadra matura, io credo che Simone Inzaghi non abbia tolto ma abbia aggiunto delle cose all’Inter dello scorso anno. Sicuramente una libertà maggiore, dei movimenti offensivi diversi e imprevedibilità. Ma ha mantenuto la stessa solidità e alcune giocate, come la settimana scorsa, se le portano dietro dalla passata stagione. È un’Inter forte che ha passato il turno dopo dieci anni: bravi a loro».

AL MEGLIO – Balzaretti parla di Marcelo Brozovic: «Gli mancava continuità nei novanta minuti e nelle prestazioni. Adesso che ha raggiunto quella maturità e quell’equilibrio, non solo tattico ma nella gestione dei novanta minuti, è diventato un giocatore fondamentale. Chi evitare agli ottavi? Togliamo Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco. Col Manchester United se la gioca, con Lille e Ajax deve passare. Con le altre non dico che non può passare, ma è complicato».