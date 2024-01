Genta: «VAR? Intervenire su Bastoni ma anche dare rigore in Milan-Atalanta»

Continuano le polemiche legate al VAR dopo i fatti di Milan-Atalanta, in cui non è stato concesso un rigore solare ai bergamaschi. Genta, su Radio 24, in un discorso sul VAR cita anche l’episodio del contatto fra Bastoni e Duda

SANZIONE – Queste le parole di Genta a proposito del VAR. Il giornalista ritiene che sarebbe dovuto intervenire sia per punire Bastoni in Inter-Verona che per assegnare il rigore all’Atalanta nella sfida contro il Milan per il fallo di Reijnders: «VAR? Il discorso, la roba grave, è che poi una roba grande non passa ed una piccola viene sanzionata tutte le volte. Vorrei vedere sanzionato il fallo di Bastoni col Verona ma anche dare il rigore all’Atalanta contro il Milan».