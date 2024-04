Inter, il fratello di Conte fa marcia indietro: «Sfottò? Non mi permetterei mai!»

Il suo post nella giornata di ieri aveva fatto parecchio discutere, considerando anche il recente passato. Oggi, il fratello di Antonio Conte, Daniele, ha fatto marcia indietro relativamente alle parole per il record dei 102 punti della Juventus. Precisando una cosa.

MARCIA INDIETRO – Daniele Conte, fratello del ben più noto Antonio, nella giornata di ieri aveva celebrato il record dei 102 punti della Juventus. Un primato che, dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, l’Inter non può più eguagliare. Inevitabilmente le sue parole hanno attratto una serie di commenti e polemiche da una parte e dall’altra. Tanto da fargli fare una precisazione nella giornata di oggi.

SPIEGAZIONE – Daniele Conte, infatti, sempre tramite Instagram ha voluto scrivere queste parole, assicurando di non voler coinvolgere l’Inter: “Vorrei precisare che il mio non è uno sfottò rivolto ai tifosi interisti, non mi permetterei MAI! Quella maglietta celebrativa è stata creata dal sottoscritto per il record dei 102 punti. Per questo motivo e sapendo che è diffiicle da eguagliare, spero che rimanga inviolato il più a lungo possibile“. Anche se quel Not for everyone nel post originale sembrava tanto riprendere il famoso slogan dell’ultimo scudetto nerazzurro. A pensar male si fa peccato, ma a volte…