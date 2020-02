Inter Days a Roma, il programma: Julio Cesar presente!

Domenica alle 20.45 l’Inter di Conte sarà impegnata contro la Lazio all’Olimpico. A partire da oggi iniziano gli Inter Days nella capitale. Ecco il comunicato del club che spiega cosa accadrà

INTER DAYS – “Nella settimana della sfida all’Olimpico contro la Lazio, l’Inter sarà presente a Roma con una quattro giorni di attività alla Rinascente di via Tritone, sala Acquedotto Vergine (piano -1). A disposizione per tutti i tifosi, prodotti esclusivi con una collezione Limited Edition in vendita soltanto durante gli Inter Days in Rinascente e momenti di sport e intrattenimento che coinvolgeranno artisti, influencer ed esponenti del mondo interista”.

EVENTI – “Ogni giorno Rinascente, Official Supplier del Club, ospiterà nell’area interamente dedicata al Club nerazzurro diverse attività, come il torneo di PES aperto a tutti gli appassionati del mondo eSports nella giornata di giovedì 13 febbraio. Il vincitore del torneo avrà la possibilità, venerdì 14, di sfidare Luigi “Kirito_Yuuki_00”, Pro Player della squadra di eSports nerazzurra Inter | QLASH. Insieme al gamer nerazzurro, sarà presente anche Nicolò “Insa” Mirra, ex Pro Player e personalità di spicco del mondo eSports che incontrerà tutti gli appassionati dalla 18 alle 19 di venerdì. Durante i primi due giorni dell’evento ci sarà anche la possibilità di partecipare a diversi Meet&Greet in compagnia degli influencer Luciano Spinelli e Ludovica Olgiati (giovedì 13 dalle 16.30 alle 18.30) e Alice De Bortoli e Sofia Dalle Rive (venerdì 14 dalle 16 alle 18)”.

PROGRAMMA – “Sabato 15 e domenica 16 saranno invece giornate interamente nerazzurre, con la presenza della Legend Julio Cesar per due Meet&Greet con i tifosi (dalle 17 alle 19 di sabato e dalle 14 alle 16 di domenica). L’ex giocatore dell’Inter sarà accolto da un artwork realizzato nella stessa giornata di sabato da Omer, uno dei più innovativi street artist italiani e protagonista della campagna #NotForEveryone. Tutte e quattro le giornate saranno anche a suon di musica con la presenza di DJ Sgamo”.

PROMOZIONE – “In occasione degli Inter Days, sarà presente anche uno stand promozionale della Membership in cui i tifosi potranno visionare tutti i prodotti ufficiali presenti nei welcome kit e potranno ritirare codici sconto del 30%”.

Fonte: Inter.it