Gagliardini svela una passione: “Mi piace Harry Potter! Se fossi un mago…”

Gagliardini è il protagonista della nuova puntata di Unboxing, in onda stasera alle 21.30 su “Inter TV”. Dopo aver svelato un retroscena legato al suo primo gol in Serie A (vedi articolo), il centrocampista nerazzurro parla della sua passione per Harry Potter. Di seguito un altro spezzone della sua intervista, che potrete seguire per intero questa sera su Inter-News.it

MAGIA – Roberto Gagliardini è il protagonista della nuova puntata di Unboxing. Il centrocampista nerazzurro svela la passione per il maghetto più famoso al mondo: «La bacchetta di Harry Potter? La prima cosa che mi viene in mente è stato un Natale di non so quanti anni fa in cui il mio primo regalo fu il DVD di “Harry Potter e la pietra filosofale”. Mi piace Harry Potter, mi piace tuttora come genere di film, molto particolare. Sono andato in America agli Universal Studios dove c’era lo scenario di Harry Potter, è stato davvero divertente. Se fossi un mago che incantesimo farei? Wingardium Leviosa! Non lo so, io sinceramente mi ritengo fortunato e non ho bisogno di grandi incantesimi o magie. Ho tutto quello che mi serve, mi ritengo molto fortunato, di magie non ne ho bisogno».