Hermoso, infortunio assurdo contro l’Inter! C’entra… Lautaro Martinez

L’Atletico Madrid ha eliminato l’Inter dalla Champions League ai calci di rigore. Hermoso, difensore dei colchoneros, proprio in occasione della lotteria dei penalty si è infortunato: la “colpa” è di Lautaro Martinez

INFORTUNIO – Non solo gioia per l’Atletico Madrid dalla sfida di mercoledì contro l’Inter che ha regalato, alla squadra di Simeone, l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Proprio in occasione della lotteria finale dei rigori Hermoso, difensore degli spagnoli, si è infortunato mentre si avviava verso Oblak per festeggiare la vittoria dopo l’errore di Lautaro Martinez sul dischetto. Un infortunio alla coscia che impedirà al difensore di scendere in campo contro il Barcellona in campionato e che potrebbe lasciarlo fuori dai quarti di finale di Champions contro il Borussia Dortmund.

Fonte: Corriere dello Sport