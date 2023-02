Giordano: «Inter, obiettivo Champions League. Porto squadra dura»

Tra pochi giorni l’Inter affronterà a San Siro il Porto per la partita valida per gli ottavi di finale di Champions League. Bruno Giordano ha parlato in questo modo delle due gare su Rai Sport.

FAVORITI – Bruno Giordano ha espresso la sua opinione sull’Inter e il prossimo impegno europeo su Rai Sport: «Gli obiettivi sono la Champions League e il guardarsi alle spalle. Non può guardare in avanti, deve assolutamente entrare tra i primi quattro posti. Credo che abbia le possibilità di passare il turno con il Porto, che conosce molto bene la competizione ed è una squadra dura da affrontare. Saranno due gare molto equilibrate. Nonostante questo penso che l’Inter ha tante risorse in panchina, nei 180 minuti i cinque cambi possono fare la differenza».