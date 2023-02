Borja Valero: «Inter, Inzaghi con il Porto si affiderà a chi ha dato di più!»

L’Inter ha battuto l’Udinese a San Siro non senza rischiare qualcosa sull’1-1. Borja Valero a DAZN commenta la prestazione dei nerazzurri concentrandosi soprattutto su Mkhitaryan. Poi un commento sulle possibili scelte di Inzaghi in vista del Porto

OCCASIONE – L’Inter ha ottenuto i 3 punti a San Siro contro l’Udinese vincendo 3-1. Borja Valero analizza i momenti della partita: «L’Udinese ha fatto un bel contropiede quando l’Inter aveva perso le distanze, poteva trovare il gol poi dopo quell’errore di Success è arrivata la grandissima rete di Mkhitaryan che per come era messo in campo non è per niente facile».

AFFIDABILITÀ – Borja Valero prova poi a capire le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista del Porto: «Io dico Dzeko-Lautaro Martinez perché è la coppia che ha dato più soddisfazioni all’Inter, Lukaku sarà un bel ricambio ma credo che Inzaghi si affiderà a chi ha dato di più e meglio. Centrocampo? Io se Mkhitaryan è al 100%, direi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan ma dopo aver sentito il mister dico che l’armeno rimane fuori. Ha fatto una grandissima partita con un gol che ha indirizzato i 3 punti. In fase difensiva sa fare un grande lavoro».