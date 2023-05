FOTO – Inter, eletto il Man Of The Match contro il Milan

L’Inter vince la prima partita delle semifinali di UEFA Champions League contro il Milan 0-2 grazie alle reti di Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan. La società ha da poco annunciato il Man Of The Match del derby di coppa.

MAN OF THE MATCH – L’Inter ha reso noto l’esito del sondaggio lanciato nella giornata di ieri sul proprio canale Twitter: i tifosi nerazzurri non hanno dubbi, è Henrikh Mkhitaryan il Man Of The Match del derby di andata. Suo il secondo gol in una gara disputata con grande sostanza in mezzo al campo.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]