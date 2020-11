Dalbert, inizio horror: non convocato dal Rennes, Inter “rischia”

Dalbert Henrique Inter

Inizio di stagione orribile per Dalbert, nemmeno convocato dal Rennes questa sera per la sfida contro il Bordeaux. Ormai il possibile riscatto dall’Inter sembra già un miraggio, ma il rischio è di riaverlo presto a Milano.

INIZIO TERRIBILE – Dopo non avere convinto nelle prime stagioni all’Inter e tantomeno nell’esperienza in prestito alla Fiorentina, anche al Rennes sembra che le cose per Dalbert non stiano andando per il meglio. Dopo la prestazione horror contro il Chelsea in Champions League – dove ha causato due rigori ed è stato espulso prima di fine primo tempo – questa sera il terzino brasiliano non è nemmeno stato convocato dal Rennes per la sfida di campionato contro il Bordeaux. Anche se la stagione è ancora lontana dal terminare, è ormai già praticamente un miraggio il riscatto da parte dei francesi. Anzi, il rischio ora per i nerazzurri è quello di ritrovarsi il giocatore a Milano già a gennaio. Un’ipotesi sicuramente da non scartare.