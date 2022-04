Cucchi: «Inter-Milan, bella semifinale Coppa Italia. La rete di Bennacer…»

Riccardo Cucchi ha parlato di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata ieri sera a San Siro: le parole del giornalista.

POST – Queste le parole sulla propria pagina Facebook da parte di Riccardo Cucchi su Inter-Milan, derby che si è disputato ieri sera allo stadio San Siro. “Una bella semifinale di Coppa Italia e grande pubblico al Meazza.

L’ Inter parte benissimo e va subito in vantaggio con un gran gol di Lautaro giocando un bel calcio. Il Milan impiega un po’ a contenere l’avversario ma poi crea occasioni esprimendosi bene sul campo. Il raddoppio di Lautaro non toglie brio ai rossoneri. Nel secondo tempo Inter di maggior contenimento e pressione costante dei rossoneri che arrivano ad accorciare le distanze. La rete di Bennacer è però annullata per fuorigioco dopo l’intervento del Var. Il terzo gol interista di Gosens chiude la partita. L’ Inter è la prima finalista di Coppa Italia“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi