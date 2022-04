Biasin: «Giocatori stranieri, Inter va sempre d’accordo con una nazione»

Fabrizio Biasin ha parlato di giocatori stranieri soffermandosi sulla grande affinità che ha l’Inter con una nazione in particolare.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sui giocatori stranieri in casa Inter, alla luce della grande intesa che hanno mostrato ieri sera Lautaro Martinez e Joaquin Correa in Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. “Quando si parla di giocatori stranieri, ogni società ha un’affinità con una nazione in particolare.

Com’è come non è, l’Inter e l’Argentina vanno sempre d’accordo“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin