Corvino: «Esordio con l’Inter? Il nostro percorso programmato, abbiamo…»

Pantaleo Corvino, DS del Lecce, ha parlato anche dell’esordio in campionato contro l’Inter. I nerazzurri hanno vinto in extremis 1-2. Queste le sue parole

ESORDIO − Corvino analizza la prima gara di campionato contro l’Inter: «Siamo tornati in serie A e stiamo facendo un percorso programmato ma non proclamato dalla B. Abbiamo gettato delle fondamenta forti. La prima squadra è tornata in serie A così come la Primavera nel campionato 1 e stiamo facendo quello che il nostro portafoglio ci permette». Le sue parole a Radio Firenze Viola.