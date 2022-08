Casadei al Chelsea, affare fatto: le cifre Inter. Visite mediche fissate − Sky

Casadei è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Tutto completato con l’Inter che chiude la seconda cessione in poche settimane. Visite mediche programmate

OPERAZIONE CONCLUSA − Tutto completato, Cesare Casadei è ormai prossimo al Chelsea. Il centrocampista lascia l’Inter per 15 milioni di euro più cinque di bonus. Nerazzurri accontentati. Fissate le visite mediche. Come riporta Sky Sport tramite Gianluca Di Marzio, giovedì il classe 2003 sarà a Londra per definire l’iter del suo trasferimento. Si tratta del secondo addio all’Inter in pochi giorni dopo quello di Andrea Pinamonti.