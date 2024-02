Casini: «Serie A a 18 squadre? Il tema è un altro! Superlega…»

Casini ha parlato in conferenza stampa al termine dell’assemblea della Lega Serie A. Tanti i temi toccati dal presidente

SERIE A – Queste le dichiarazioni di Lorenzo Casini : «È stata presentata la bozza di calendario internazionale che verrà approvato a marzo. È iniziata una discussione nell’ambito della Serie A in base al numero di partite e di tutte le decisioni che la coinvolgeranno nelle varie competizioni Nazionali come Coppa Italia e Supercoppa. Si è preso contezza del quadro, si è visto il rapporto delle prossime stagioni con la Coppa del Mondo per club, la Coppa d’Africa. C’è uniformità di vedute. Serie A a 18 squadre? Non se ne è parlato, ancora è presto. E chiaro che si prenderanno in considerazione tutte le opzioni. Il tema è quello di sovrapposizione delle giornate di campionato a quelle di coppa, che prima verrà evitata ma ora sarà inevitabile. Alcuni criteri saranno rivisti. Superlega? L’AD ha Superlega? L’ad De Siervo ha riportato l’esito dell’incontro, non si è discusso. Si aspetta di capire cosa accadrà dopo la decisione della giustizia europea, ma non c’è stato un dibattito».